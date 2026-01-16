Haberler

Şanlıurfa'daki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 18 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 kişiden 18'i tutuklandı. Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerinden 382 milyon liralık işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'inin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis oynayanlara yönelik operasyonda yakalanıp dün adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 18'inin tutuklandığı, 10'unun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 13 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon liralık işlem yaptıkları tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 64 cep telefonu, 61 sim kart, 6 hard disk, 10 flash bellek, 8 bilgisayar, kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, tüfek, 7 şarjör, 180 mermi, 160 bin 65 lira, 5 ata altını, 3 yarım altın, 11 çeyrek altın, 1 gramlık 4 altın, 9 altın yüzük, altın bilezik ve küpe ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
