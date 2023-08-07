Şanlıurfa'da Yaralı Porsuk Tedavi Edildikten Sonra Doğal Yaşam Alanına Bırakıldı
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Şanlıurfa'da kırsal alanda yaralı halde bulunan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına salındı.
Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan porsuk tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kent kırsalında yaralı porsuk bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine bildirdi.
Ekipler tarafından koruma altına alınan porsuk, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel