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Şanlıurfa'da yaralı leylek tedavi altına alındı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da yaralı leylek tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.

Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı.

Vatandaşlar, kent kırsalında yaralı buldukları leyleği, Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Leylek, merkez görevlileri Kasım Mermer ve Tahir Kaya tarafından tedavi altına alındı.

Yaralı leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

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