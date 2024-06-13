Şanlıurfa'da Yaralı Halde Bulunan Gelincik Tedavi Edildi
Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan gelincik, tedavisinin ardından doğaya salınacak. Vatandaşlar tarafından bulunan gelincik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Gelincik, koruma altına alındıktan sonra tedavi edildi ve doğaya bırakılacak.
Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan gelincik, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Doğada yaralı halde gelincik bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine bildirdi.
Ekipler tarafından koruma altına alınan gelincik, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.