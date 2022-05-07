Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşu tedavi altın alındı - Haberler

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Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşu tedavi altın alındı

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşu tedavi altın alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, puhu ve balaban kuşu tedavi altına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaralı bulunan küçük kartal, puhu ve balaban kuşu tedavi altına alındı.

Kentin kırsal bölgelerinde farklı zamanlarda vatandaşlarca yaralı bulunan küçük kartal, balaban ve puhu kuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce korumaya alınan kuşlar, ???????Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kuşların tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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