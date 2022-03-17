Şanlıurfa'da yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı
AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaralı bulunan kartal tedavi altına alındı.
İlçedeki polis arama noktasında görevliler, yaralı kartal buldu.
Hayvanı korumaya alan polisler, durumu Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.
Uygulama noktasına gelen görevliler, kartalı tedavisi için merkeze götürdü.
AA / Yasin Dikme - Güncel