Şanlıurfa'da yaralı bulunan doğan ve sığırcık kuşları tedavi altına alındı - Haberler

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Şanlıurfa'da yaralı bulunan doğan ve sığırcık kuşları tedavi altına alındı

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da yaralı bulunan doğan ve sığırcık kuşları tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan bir doğan ile iki sığırcık kuşu tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da yaralı bulunan bir doğan ile iki sığırcık kuşu tedavi altına alındı.

Eyyübiye ve Haliliye ilçesinin kırsal bölgelerin vatandaşlar, yaralı iki sığırcık ile bir doğan fark etti.

Kuşları korumaya alan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kuşlar, ekiplerce Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kuşların tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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