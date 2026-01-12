Haberler

Şanlıurfa'da bir kişinin yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 zanlı, hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Vali Hasan Şıldak, toplum huzurunu bozan şiddet anlayışına karşı sıfır tolerans vurgusu yaptı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Viranşehir'de 9 Ocak'ta bir kişinin yaralanmasıyla ilgili emniyet birimleri tarafından çalışma başlatıldığını belirtti.

Çalışma sonucunda olaya karıştığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığını aktaran Şıldak, şüphelilerin çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandığını kaydetti.

Vali Şıldak, toplumun huzurunu bozan ve şiddeti araç olarak gören hiçbir anlayışa müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
