Şanlıurfa'da yaralama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kasten yaralanma olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kasten yaralanma olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İlçe merkezinde meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Müslüm K, Metin K, ve Yusuf K'yı gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 34 fişek, 1 bıçak, 1 döner bıçağı ve 1 çaba ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Müslüm K. ve Metin K. tutuklanırken, Yusuf K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Müslüm Güncel Haberler

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