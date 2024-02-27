Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 13 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan şok uygulamalarda, 20 bin 330 şahıs sorgulandı, 4 bin 979 araç kontrol edildi.

Denetimlerde aranan 13 şahıs yakalandı, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.