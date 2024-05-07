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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 17 şüpheli yakalandı

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranması bulunan 17 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güvenlik Yakalama Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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