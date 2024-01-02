Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 150 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da emniyet ekiplerince son 4 günde yapılan denetimlerde aranan 150 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 29 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında kent genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Ekiplerce, 96 bin 203 şahıs sorgulanırken, 33 bin 984 araç, 339 motosiklet ve 197 iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 150 şüpheli yakalandı, 142 yoklama kaçağı şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aramalarda, 37 ruhsatsız tabanca, 23 şarjör, 158 fişek, 7 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kimliksiz olduğu belirlenen Suriye uyruklu 15 kişi Harran Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan araç kontrollerinde ise 4 bin 263 araç sürücüsüne 8 milyon 592 bin 206 lira, 26 motosiklet sürücüsüne 126 bin 410 lira trafik cezası uygulandı, 70 araç ile 7 motosiklet trafikten men edildi, 4 çalıntı araç yakalandı.