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Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde 10 şüpheli yakalandı

12 Aralık 2023 09:09 Güncelleme: 09:10 Abone Ol

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Huzur Uygulaması kapsamında 2 bin 542 kişinin GBT sorgusu yapıldı ve 471 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 38 araç sürücüsüne 75 bin 261 lira para cezası uygulandı.