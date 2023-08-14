Şanlıurfa'da Yangında Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Eri Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında içeride mahsur kalan bir kadın, kahraman bir itfaiye eri tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın, alevlerin arasına dalan kahraman itfaiye eri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesinde yaşandı. Apartmanın 4'üncü katındaki bir dairede söndürülmeyen sigara izmaritinden kaynaklandığı tahmin edilen bir yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin arasına dalıp kurtardılar

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, içeride bir kadının olduğu bilgisini aldı. Alevlerin arasına dalan itfaiye yerlerinden Veysel Güneş, baygın haldeki Fatma A.'yı sırtına alarak kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA