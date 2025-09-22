Şanlıurfa'da Yangın Paniği: 7 Katlı Apartmanda Çıkan Alevler Kontrol Altına Alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, kısa sürede üst katlara yayıldı. Çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 7 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek üst katlardaki daireleri sardı. Dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada binada yaşayanlar evlerinden çıkarken, 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel