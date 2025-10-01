Haberler

Şanlıurfa'da Yangın: İş Yerinin Çatısı Çöktü

Şanlıurfa'da Yangın: İş Yerinin Çatısı Çöktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Paşabağı Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında, çatının bir bölümü çöktü. İtfaiye ekipleri yangına 2 saatlik müdahale ile alevlerin diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

ŞANLIURFA'da bir iş yerinde çıkan yangında, çatının bir bölümü çöktü.

Paşabağı Mahallesi'nde plastik ambalaj ürünü satışı yapılan bir iş yerinde, gece geç saatlerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle alevler diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında iş yerinin çatısının bir bölümü çöktü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

Hazal Kaya resmen eriyor! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.