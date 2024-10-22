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Şanlıurfa'da Yangın Faciası: 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Yangın Faciası: 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki Fethi Kaban hayatını kaybetti, eşi 78 yaşındaki İslim Kaban yaralandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Cengiz Topel Mahallesi 95 No'lu Sokak'taki bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürüldüğü evde yaşayan Fethi Kaban'ın (80) hayatını kaybettiği belirlendi, yaralanan eşi İslim Kaban (78) ise ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İncelemenin ardından Kaban'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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