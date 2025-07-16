Şanlıurfa'da Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

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Haliliye ilçesindeki bir dairede çıkan yangında biri çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası dairede hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir dairede çıkan yangında biri çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri, dumandan etkilenen biri çocuk 3 kişiyi binadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.???????

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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