Şanlıurfa'da Yangın: 1000 Dönüm Tarla Zarar Gördü, 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan yangın, 1000 dönüm ekili alanı küle çevirirken, yangına müdahale ederken 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve sabotaj ihtimali değerlendiriliyor.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde tarlada çıkan yangında 1000 dönüm ekili alan zarar gördü; alevlere müdahale eden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Viranşehir'in kırsal Elbeğendi ve Satıcık mahalleleri arasında, Aydoğan ailesine ait buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Yangına müdahale sırasında 5 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan Tayyip Gündoğdu'nun yüz bölgesinde ciddi yanıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gündoğdu, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu söndülürken, yüzlerce dönüm buğday tarlası küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERCEK DÜZENEĞI BULUNDU

Diğer yandan Viranşehir'e bağlı Yollarbaşı Mahallesi'nde biçerdöver operatörü, bir tarlada düzenek buldu. Durum jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede, güneş ışığını yoğunlaştırarak kuru buğday saplarını tutuşturacak şekilde yerleştirilmiş bir mercek düzeneği bulundu. Sabotaj ihtimali değerlendirilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
Fenerbahçe'den 77 milyon euroluk yıldıza resmi teklif

Fenerbahçe'den 77 milyon euroluk yıldıza resmi teklif
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.