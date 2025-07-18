Şanlıurfa'da Yalnız Yaşayan Genç Adam Evinin İçinde Ölü Bulundu

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Şanlıurfa'da yalnız yaşayan 28 yaşındaki Ahmet Okur, evinde ölü bulundu. Kötü kokular nedeniyle apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

ŞANLIURFA'da, yalnız yaşayan Ahmet Okur (28), evinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Haliliye ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet Okur'un yalnız yaşadığı evin olduğu binadan yayılan kötü kokular nedeniyle apartmandakiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, kapının açılmasının ardından, Ahmet Okur'u evin içinde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerinin kontrolleri sonucunda, Okur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Okur'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netleşecek

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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