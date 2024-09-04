Şanlıurfa'da Yakıt Deposunda 10 Kilo 950 Gram Sentetik Uyuşturucu Bulundu
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş şekilde 10 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da bir aracın yakıt deposunda 10 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce durdurulan bir araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş şekilde 10 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.