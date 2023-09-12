Şanlıurfa'da Yakalanan Yaralı Ceylan Yavruları İçin 3 Şüpheliye İdari Para Cezası

Şanlıurfa'da bir otomobilde doğadan yakalanmış ve çuvallara sarılmış halde 4 yaralı ceylan yavrusu ele geçirildi. Doğa koruma ekipleri 3 şüpheliye 200 bin TL idari para cezası uyguladı.

Şanlıurfa'da bir otomobilde doğadan yakalanmış ve çuvallara sarılmış halde 4 yaralı ceylan yavrusu ele geçirildi. 3 şüpheliye 200 bin TL idari para cezası uygulandı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Tekyamaç Mahallesi mevkisinde bir ihbarı değerlendiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından "Kaçak Ceylan Avcılığını Önleme" faaliyetleri çerçevesinde bir otomobil durduruldu. İ.D., R.A. ve M.D. isimli şahısların bulunduğu otomobil içerisinde arama yapıldı. Aramada, doğadan yakalanmış ve çuvallara sarılmış halde 4 yaralı ceylan yavrusu ele geçirildi. Ele geçirilen ceylan yavruları muhafaza altına alınarak tedavileri yapılmak üzere Jandarma HAYDİ ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Doğa koruma ekipleri 3 şüpheliye 200 bin TL idari para cezası uygulandı. - ŞANLIURFA