Şanlıurfa'da Yağma ve Tehdit Suçuna Operasyon: 9 Tutuklama

Şanlıurfa'da Yağma ve Tehdit Suçuna Operasyon: 9 Tutuklama
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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarıyla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 9'u tutuklandı. Operasyonda 2 tabanca ve 4 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şanlıurfa'da yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 vatandaşa yönelik nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit olaylarına karışan kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığını belirtti.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda 12 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden Şıldak, şüphelilerin adreslerinde 2 tabanca ile 4 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'unun tutuklandığını, 3'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını kaydetti.

Bu arada konuya ilişkin paylaşılan görüntülerde, zanlıların darp ve silahlı saldırı anları ile polisin adreslerde yaptığı aramalarda çamaşır makinesinde uyuşturucu bulmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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