Şanlıurfa'da Yağma ve Tehdit Operasyonu: 9 Tutuklama

Şanlıurfa'da Yağma ve Tehdit Operasyonu: 9 Tutuklama
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Şanlıurfa'da bir kafe ve evin basılması sonucu yağma ve tehdit suçunu işleyen şebekeye yönelik operasyonda 9 kişi tutuklandı, 4 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da bir kafe ve evi basıp, yağma ve tehdit suçunu işleyen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da isimleri açıklanmayan 2 kişi, polise başvurarak bir grubun ev ve iş yerlerini basarak kendilerini tehdit ettiğini ve zorla para talep ettiğini belirtti. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, kimliği tespit edilen 12 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ile çamaşır makinesine gizlenmiş 4 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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