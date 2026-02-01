Haberler

Şanlıurfa'da istinat duvarı çöktü, mahsur kalan 15 kişi tahliye edildi: O anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da etkili olan yağışlar sonucu bir sitenin istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken; binada mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından kentte etkisini sürdüren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte binanın birinci kat dış cephesi ile giriş katındaki duvarlarda da yıkım meydana geldi. Çökme anı mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 15 kişi, yangın merdiveni kullanılarak güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, bina ve çevresinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü