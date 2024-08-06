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Şanlıurfa'da Yabancı Uyruklu Kişi Sayısı 274 Bin 838

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğunu bildirdi. Vali Şıldak, Mobil Göç Noktası'nda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğunu bildirdi.

Vali Şıldak ve beraberindeki heyet, kent merkezinde hizmet veren Mobil Göç Noktasını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Mobil Göç Noktaları aracılığıyla güvenlik güçleri tarafından tespit edilen yabancı uyruklu kişilerin yasal araştırma ve incelemelerinin yapıldığını belirten Şıldak, her bir şahsın işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

Şanlıurfa'da 15 ayrı Mobil Göç Noktasının bulunduğunu vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa sınırları içerisindeki şu anda bulunan yabancı uyruklu kişi sayısı 274 bin 838'dir. Görüleceği üzere önceki dönemlere nazaran bu sayı bir hayli az. Bir taraftan yasal olarak ilimizde bulunan yabancılara ilişkin işlemler yürütülürken diğer taraftan da düzensiz göçle mücadele ediliyor. İçişleri Bakanlığımızın genel yaklaşımı ve bizlere olan talimatları çerçevesinde insanı insan olarak kabul ediyoruz. Suriyelileri misafir olarak kabul edilen bir anlayışla hizmet veriyoruz. Ancak kamu düzeni ve güvenliğimizi de ön planda tutarak bundan asla taviz vermeyerek bu şekilde uyumlu bir şekilde çalışıyoruz."

Vali Şıldak, çalışmalarından dolayı bölgedeki ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Hasan Şıldak Politika Güncel Haberler

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