Şanlıurfa'da uzun namlulu silah, 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi - Haberler

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Şanlıurfa'da uzun namlulu silah, 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da uzun namlulu silah, 3 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma ekipleri, bazı kişilerin ülkeye kaçak yollarla getirdikleri silahları satmaya çalıştığını belirledi.

İzci Mahallesi'nde bulunan Ş.D'ye ait ev ve araçta arama yapan ekipler, uzun namlulu 1 silah, 3 av tüfeği, 1 havalı tüfek, 1 tabanca, bu silahlara ait 3 şarjör, 117 mermi, 1 dürbün, 4 av bıçağı ve kafes içerisinde 14 kınalı keklik ele geçirdi.

Şüpheli Ş.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

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