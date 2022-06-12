Şanlıurfa'da üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi - Haberler

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Şanlıurfa'da üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi

AA - Reşit Dağ - Güncel
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Şanlıurfa'da üzerine çelik boru düşen işçi yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da çalıştığı esnada üzerine çelik boru düşen işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da çalıştığı esnada üzerine çelik boru düşen işçi hayatını kaybetti.

Viranşehir ilçesi kırsalında bulunan Yazgüneşi Mahallesi'nde çalışan işçi Mehmet Koşan'ın (28) üzerine çelik boru düştü.

Ağır yaralanan Koşan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koşan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Reşit Dağ - Güncel

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