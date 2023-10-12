Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu maddesi ve silah ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde emniyet müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu maddesi ve silah yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, 1 kilo 113 gram toz esrar, 110 gram Metamfetamin uyuşturucu 138 gram eroin ile birlikte bir ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan ve torbacı olarak tanımlanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA