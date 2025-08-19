Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 125 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 67 kök Hint keneviri, 3 tabanca, 5 tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Birecik, Eyyübiye, Halfeti, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 125 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 67 kök Hint keneviri, 3 tabanca, 5 tüfek ile 3 şarjör ve 84 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
'Jrokez' lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran son yolculuğuna uğurlandı

26 yaşındaki ünlü fenomen gözyaşlarıyla toprağa verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'dan nikah öncesi esprili çıkış: Başlatmayın düğününüze

Nikah öncesi sürpriz çıkış: Başlatmayın düğününüze, vermiyorum kızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.