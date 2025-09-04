Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 42 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 42 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Siverek, Akçakale, Birecik, Bozova ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 370 kök Hint keneviri, 865 gram esrar, 100 uyuşturucu hap, 108 gram kenevir tohumu, 11 gram uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, tüfek ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 42 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında Arzu Sabancı'dan ilk açıklama

Ayrılığın ardından Arzu Sabancı'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçede bir garip görüntü! Kıyafetlerini böyle değiştirdiler

Bahçede bir garip görüntü! Kıyafetlerini böyle değiştirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.