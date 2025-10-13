Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 piyade tüfeği, 9 tabanca, 9 av tüfeği ve 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla adreslerde yapılan aramalarda, 7 piyade tüfeği, 9 tabanca, 9 av tüfeği, 40 şarjör ve bin 565 fişek, 5 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
