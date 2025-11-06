Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılıkla ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan baskınlarda çok sayıda kaçak ürün ve silah ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da jandarmanın uyuşturucu ticareti, tütün ve alkol kaçakçılığı ile gümrük kaçağı eşya satışına yönelik operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde 1215 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve 19 mermi ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda da Haliliye ilçesinde ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramalarda, 84 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Birecik ilçesinde ise işletme ruhsatı bulunmayan iş yerine yönelik baskın düzenlendi. Ekiplerin iş yerindeki aramalarında; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 30 mermi, 4 gümrük kaçağı cep telefonu, 52 kulaklık, 44 şarj aleti ve adaptör, 29 bin pamuklu filtreli ağızlık, 550 sigara, 20 puro, 28 kilogram kıyılmış tütün, 14 elektronik sigara, 16 elektronik sigara kiti, 23 kilogram nargile tütünü, 96 şişe nargile likiti, 80 bitkisel sıvı aroma, 22 gebelik testi kiti ve 28 parfüm ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 371.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.