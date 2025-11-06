Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

ŞANLIURFA'da jandarmanın uyuşturucu ticareti, tütün ve alkol kaçakçılığı ile gümrük kaçağı eşya satışına yönelik operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde 1215 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve 19 mermi ele geçirildi. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda da Haliliye ilçesinde ekiplerin durdurduğu araçta yapılan aramalarda, 84 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Birecik ilçesinde ise işletme ruhsatı bulunmayan iş yerine yönelik baskın düzenlendi. Ekiplerin iş yerindeki aramalarında; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 30 mermi, 4 gümrük kaçağı cep telefonu, 52 kulaklık, 44 şarj aleti ve adaptör, 29 bin pamuklu filtreli ağızlık, 550 sigara, 20 puro, 28 kilogram kıyılmış tütün, 14 elektronik sigara, 16 elektronik sigara kiti, 23 kilogram nargile tütünü, 96 şişe nargile likiti, 80 bitkisel sıvı aroma, 22 gebelik testi kiti ve 28 parfüm ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.