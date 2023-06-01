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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Zanlı Yakalandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Zanlı Yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden aranan zanlı B.A. yakalandı ve tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticaretinden aranan zanlı yakalandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, uyuşturucu ticaretinden aranan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan B.A., ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Güncel Haberler

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