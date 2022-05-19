ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 22 zanlı tutuklandı - Haberler

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ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 22 zanlı tutuklandı

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün önce Eyyübiye, Karaköprü, Haliliye ve Suruç ilçelerinde 110 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

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