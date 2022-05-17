ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 25 zanlı yakalandı - Haberler

ŞANLIURFA - Uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 25 zanlı yakalandı
AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 110 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 110 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, 110 polisin katılımıyla Eyyübiye, Karaköprü, Haliliye ve Suruç ilçelerinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 25 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyonda 19 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
AA / Eşber Ayaydın - Güncel