Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında Birecik, Eyyübiye, Halfeti, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 168 gram esrar, 74 kök Hint keneviri, 36 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.