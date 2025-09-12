Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, çeşitli ilçelerde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında Birecik, Eyyübiye, Halfeti, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 168 gram esrar, 74 kök Hint keneviri, 36 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel