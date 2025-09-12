Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 8 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, çeşitli ilçelerde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında Birecik, Eyyübiye, Halfeti, Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 168 gram esrar, 74 kök Hint keneviri, 36 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu temizledim

Eşi tuttu, kayınpederi kesti! Katilden pişkin sözler: Namusumu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişiminde bulunduğu öne sürülen Nilperi Şahinkaya'nın menajerinden ilk açıklama

İntihar iddiasının ardından ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.