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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu ve 11 bin lira ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 11 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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