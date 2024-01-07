Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu ve 11 bin lira ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 11 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.