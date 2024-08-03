Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 5 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.
Operasyonlarda 5 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 6 zanlının da gözaltına alındığını kaydetti.