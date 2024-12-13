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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlıdan 5'i tutuklanırken, operasyon sırasında 11 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve 1372 hap ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 11 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 1372 hap ile hassas terazi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 5 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüphelinin ise gözaltında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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