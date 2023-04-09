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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da, 10 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, 10 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, uzun süren takibin sonunda bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 10 kilo 100 gram metamfetamin??????? ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

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