Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1428 kapsül sentetik hap ve 900 gram skunk ele geçirildi.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 1428 kapsül sentetik hap, 900 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.F.Ç, M.Ç. ve P.D, emniyete götürüldü.