Haberler

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 22 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Operasyon Güncel Haberler

title