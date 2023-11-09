Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.
Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 22 kilo 950 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel