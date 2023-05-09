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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 17 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yasin Dikme - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Narkotik Güncel Haberler

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