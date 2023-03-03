Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Otomobille uyuşturucu sevkiyatına yönelik istihbaratı değerlendiren ekipler, durdurulan araçta yaptıkları aramada, 298 gram esrar ele geçirdi.
Otomobilde bulunan A.A. F.O. ve F.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel