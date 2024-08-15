Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Polis ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda 22 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Polis ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda 22 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
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