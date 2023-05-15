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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kilo 750 gram skunk ile 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kilo 750 gram skunk ile 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi kapsamında kent girişinde 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, 45 kilo 750 gram skunk ile 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İki şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

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