Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kilo 750 gram skunk ile 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kilo 750 gram skunk ile 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi kapsamında kent girişinde 2 araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramalarda, 45 kilo 750 gram skunk ile 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.
İki şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel