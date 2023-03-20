Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, kent girişinde yaptığı uygulamada durdurulan bir araçta 1 kilo 770 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.