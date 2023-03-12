Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ilçe merkezine giriş yapan bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 2,62 gram metamfetamin, 1,81 gram esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak İ.H.A. gözaltın alında.

Ekiplerce, Bahçelievler Mahallesinde İ.I'ya ait ağılda yapılan aramada, 266,83 gram kenevir tohumu, 382 gram esrar maddesi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 15 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.