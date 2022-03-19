Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Fıstıklı Mahallesi'nde yaptığı uygulamada bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 300 gram esrar ele geçirdi, araçtaki H.A. ve İ.H.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.