Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Fıstıklı Mahallesi'nde yaptığı uygulamada bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 300 gram esrar ele geçirdi, araçtaki H.A. ve İ.H.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Uyuşturucu, Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title